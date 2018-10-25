Петербургский правозащитник предложил Милонову возглавить колонну с "радужным" флагом на первом гей-параде страны

Представитель "Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" Алексей Назаров поблагодарил политика за продуктивную работу по популяризации гей-сообществ на территории России.

Вечером 24 октября депутат Государственной думы Виталий Милонов прилетел в Петербург, чтобы недопустить проведения ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок". Депутат в сопровождении нескольких человек из охраны в течение нескольких часов не пускал активистов войти внутрь кинолофта "Москва". На место были вызваны полицейские. Им удалось эвакуировать даже тех посетителей, которые проникли в залы раньше, чем политик начал свою инспекцию.

Хочу сказать большое спасибо Виталию Валентиновичу Милонову за развитие темы ЛГБТ в России, потому что благодаря ему и его инициативам с 2013 года, уровень информированности растет и увеличивается само ЛГБТ-сообщество в России. Это очень приятно. Спасибо вам, Виталий Валентинович, за это. с иронией рассказывает о влиянии деятельности политика представитель "Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" Алексей Назаров

Правозащитник отметил, что, по его мнению, необходимо признать, что несмотря на то, каким бы "неприятным существом" не был Милонов, пользу в развитие ЛГБТ-сообщества он приносит.

Мы обязательно когда-нибудь отметим ваш вклад в развитие ЛГБТ-сообществ. Я надеюсь, что когда в России состоится гей-парад, а это обязательно произойдет, мы вас позовем и предоставим вам честь как бывшему гомофобу нести радужный флаг в начале колонны. Это очень почетно. И вы этого явно очень хотите резюмировал спикер

Ранее петербуржцы высказались о поступке Виталия Милонова по срыву ЛГБТ-кинофестиваля.