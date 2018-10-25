Петербургский депутат от "Яблока"может подать на Милонова в суд за срыв фестиваля "Бок о бок"

Полиция зарегистрировала ложный вызов в кинолофте "Москва".

Петербургский парламентарий ЗакСа от политической партии "Яблоко" Сергей Трошин может обратиться в правоохранительные органы с претензией на действия Виталия Милонова.

На вопросы к политику Трошина натолкнуло поведение известного в Петербурге и на территории России депутата-гомофоба Виталия Милонова. Напомним, что накануне вечером представитель Государственной думы заставил мерзнуть на улице активистов ЛГБТ-сообщества и правозащитников, которые пришли на открытие кинофестиваля "Бок о бок". По официальной версии от пресс-службы Милонова, недовольство депутата вызвало отсутствие прокатной документации на показываемые фильмы. Однако, очевидцы рассказали, что Милонов лично не пускал в кинолофт "Москва" гостей, а также вызвал полицию на место событий. Оперативники прибыли вместе со служебными собаками. В течение некоторого времени представители закона проверили помещения, но не обнаружили опасности.

После этого правоохранительные органы переговорили с Милоновым лично с глазу на глаз. Они уединились в теплом помещении лофта, в то время как недовольные жители города остались на морозе: внутрь их так и не пустили.

После этого Виталий Милонов покинул "Москву" через главный вход. К нему сразу же подбежала пожилая петербурженка и увела политика Госдумы решать свои вопросы. Когда на улице появилась полиция, парламентарий Сергей Трошин резонно утвердил перед сотрудниками власти: "Виталий Милонов обратился явно с ложным вызовом...."

"Конечно, мы зарегистрировали. Он дал нам объяснения", - перебил депутата ЗакСа оперативник.

"То есть, теоретически, можно подать на него в суд? И суд его арестует, а после посадит в тюрьму?" - уточнил политик. То, что ответили ему представители МВД, мы не знаем.

Свидетели событий отметили, что после данного происшествия, ответственные органы власти смогут подать в Государственную думу запрос, а уже Парламент может принять решение о лишении депутатской прикосновенности. Однако, многие не верят в подобный исход конфликта.

Фото и видео: Piter.tv