Милонов все же сорвал кинофестиваль "Бок о бок": посетить мероприятие не смогли более 400 человек

Очевидцы рассказали, что депутат позвонил в полицию с информацией о заложниках.

После прибытия депутата Государственной думы Виталия Милонова в петербургский кинотеатр" Москва" более 400 человек не смогли попасть на киносеансы. Политику удалось помешать проведению ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок". Некоторым посетителям на месте событий рассказали байку о взятии заложников, другим, что борец против геев интересовался прокатными удостоверения показываемых картин. Парламентарий счел, что транслировать на большом экране фильмы, которые не получили соответствующего одобрения ответственных органов - незаконно.

Это было открытое мероприятие, и фестивалем оно никак не называется. Все фильмы, которые они хотели показать, должны были иметь прокатное удостоверение, коих не было заявил спикер

Отметим, что фестиваль был запланирован на 18 часов. Милонов собирался подъехать в заведение именно к этому времени. Более двух часов его ждали на улице сторонники и пресса. Однако, после появилась информация, что депутат вошел в помещение через черный вход.

Однако, политик прибыл позже. В сопровождении шестерых охранников он перегородил вход в кинотеатр и не пускал желающих насладиться кино. Информация о том, что Милонов якобы звонил в правоохранительные органы с сообщением о взятии заложников - является неподтвержденной. Политик не подтвердил данные сведения. Организаторы сами обратились в полицию. Оперативники вывели на улицу успевших попасть в помещение петербуржцев. С собаками они обыскали лофт.

Представители "Москвы" рассказали, что получили днем телефонный звонок с угрозами. Их просили остановить проведение фестиваля. В противном случае им пообещали опороченную репутацию. Однако, ответной реакции со стороны руководства кинотеатра не последовало.

Фото и видео: Piter.tv