Что думают петербуржцы о поступке Виталия Милонова по срыву ЛГБТ-кинофестиваля

очевидцы поделились мнением о проведенной инспекции, организованной депутатом Виталием Милоновым.

Мобильный корреспондент Piter.tv пообщался с петербуржцами, котрые так и не смогли попасть на вчерашний фестиваль кино "Бок о бок". На мероприятие пришел депутат Государственной думы Виталий Милонов, который встал навходе и не пропускал в помещение людей.

Почему стоят люди здесь (на улице)? Потому что на фестиваль "Бок о бок" пришел депутат Госдумы Милонов и блокирует начало проведения мероприятия. Это продолжается уже где-то полчаса, а то и больше рассказывает депутат ЗакСа Сергей Трошин

На вопрос о том, подходит ли такое поведение к лицу депутата Государственной думы, представитель петербургской фракции "Яблоко" ответил однозначно.

Понятно, что нет добавил парламентарий

Позже на место была вызвана полиция. Оперативники выгнали тех, кто все же успел раньше попасть внутрь кинолофта "Москва". некоторое время представители закона осматривали помещения, а после вызвали политика на личный разговор. После этого Милонова отпустили.

С половины седьмого уже не пускали никого....Он (Виталий Милонов) закрыл своим толстым телом вход. Говорит, что там дети. Он пришел спасать детей. Как всегда использует детей для своих гадких целей рассказал свидетель событий, петербургский ЛГБТ-активист Дмитрий Мусолин

Наш человек с юмористическим посылом поинтересовался: "Может, Милонов сам хочет на фестиваль?"

Может быть. Надо честно признаться - ему не хватает...Ну, конечно, пришел делать такой дешевый пиар. Хочет снова появиться в новостях....Отвратительное поведение депутата, который на наши налоги приезжает и такой ерундой занимается. Вызывает кучу полиции. Он отвлекает их. Не дает провести мероприятие, которое все равно пройдет. Такие понятия у него о пиаре отметил собеседник

По словам очевидца событий, Милонов пытался изобразить перед правоохранительными органами, что на территории около кинотеатра "Москва" проходит несанкционированный митинг.

Полиция, конечно, смеется над этим добавил спикер

Напомним, что в результате проверки Виталия Милонова организаторам пришлось переносить показы фестиваля "Бок о бок". Более 400 петербуржцев, купивших билеты, не смогли попасть внутрь кинозала. Сам депутат рассказал, что его появление никак не связано с пропагандой: он пришел, чтобы проверить прокатное удостоверение каждого из представленной киноработы.

Фото и видео: Piter.tv