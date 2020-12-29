В метрополитене восстанавливают оплату проезда картами "Мир"

За работу с неполадками отвечают банки, которые обслуживают карты, а не метрополитен.

Специалисты работаю над устранением неполадок, которые возникли при оплате метрополитена по банковской карте "Мир". Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

Проблемы появлялись при оплате по карте с помощью мобильных платежных сервисов. На данный момент оборудование на станциях работает в штатном режиме.

В настоящее время вопросами устранения технических сбоев при оплате по скидочной системе (при соблюдении всех необходимых условий) занимаются специалисты банков, обслуживающих электронные карты. пресс-служба "Петербургского метрополитена"

Накануне о неполадках горожане написали в социальных сетях. Пользователь пожаловался на то, что оплатил проезд не по льготной стоимости.

Сегодня с городским метро была связана еще одна новость. Петербуржец решил поиграть с мячом на путях на станции метро "Звенигородская". В дальнейшем его могут не пустить в подземный транспорт.

Фото: Piter.TV