Горожане пожаловались на неработающую систему скидок в метрополитене

Оказалось, что жители Петербурга платят за проезд в подземке больше, чем обещали власти города.

Во вторник, 12 января, горожане пожаловались в соцсетях, что в Петербурге не работает система скидок в метрополитене: петербуржцы подверглись "цифровой дискриминации" при оплате услуг метро.

Пассажиры подземки выразили негодование. Владельцы карт "Мир" могут заплатить за одну поездку 44 рубля, если есть электронная "Единая карта петербуржцы" на базе системы "Мир" разовый проезд обойдётся уже в 39 рублей. Кроме этого, в Смольном пообещали еще один дополнительный бонус держателям токенизированных банковских карт, выпущенных на базе системы "Мир" и токенизированных электронных карт "ЕКБ" на базе "Мира": с ними поездки должны были обходиться в 36 и 33 рубля.

Пока что система работает с перебоями, поэтому воспользоваться скидками горожане пока не могут.

Ранее мы писали, что новый автобусный маршрут запустят от Мурино до станции метро "Проспект Просвещения".

Фото: Piter.TV