Новый автобусный маршрут запустят от Мурино до станции метро "Проспект Просвещения"

Автобусы №205 начнут курсировать на маршруте с 15 января/

В Петербурге готовятся к запуску автобусного маршрута от Мурино до станции метро "Проспект Просвещения". Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы правительства Ленобласти.

Известно, что автобусы начнут курсировать с 15 января. Наземный транспорт начнет свой путь от улицы Шувалова, а далее он отправится через новую развязку с кольцевой дорогой в сторону проспекта Культуры.

На маршрут выйдут 10 низкопольных автобусов.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург получит 173 миллиона рублей на повышение производительности труда.

Фото: Piter.TV