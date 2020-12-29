Новый автобусный маршрут запустят от Мурино до станции метро "Проспект Просвещения"

В Петербурге готовятся к запуску автобусного маршрута от Мурино до станции метро "Проспект Просвещения". Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы правительства Ленобласти.
Известно, что автобусы начнут курсировать с 15 января. Наземный транспорт начнет свой путь от улицы Шувалова, а далее он отправится через новую развязку с кольцевой дорогой в сторону проспекта Культуры.
На маршрут выйдут 10 низкопольных автобусов.
Ранее мы сообщали о том, что Петербург получит 173 миллиона рублей на повышение производительности труда.
Фото: Piter.TV
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