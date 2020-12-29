Петербург получит 173 миллиона рублей на повышение производительности труда

Несколько выплат с 2021 по 2023 год помогут внедрить в городе новую современную модель кадрового центра.

Северная столица получит 172 миллиона из федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на своей страничке во "ВКонтакте".

Отмечается, что выплаты смогут внедрить в городе современную модель кадрового центра.

Наша задача – обеспечить для жителей как можно больше высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест, а кадровый центр поможет петербуржцам уверенно ориентироваться на рынке труда Александр Беглов.

Также город подпишет несколько соглашений с Министерством спорта РФ, которые выделит Северной столице деньги для спортивных учреждений.

Ранее мы сообщали о том, что школы Петербурга очно возобновят работу 11 января.

Фото: Piter.TV