  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пассажиров предупредили о рейдах в пригородных электричках Петербурга
Сегодня, 10:38
127
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Пассажиров предупредили о рейдах в пригородных электричках Петербурга

0 0

Сотрудники "СЗППК" будут проверять проездные билеты.

"Северо-Западная пригородная пассажирская компания" объявила о месячнике борьбы с безбилетным проездом в электричках.

В период с 15 сентября по 15 октября 2021-го года в пригородных поездах будут усиленно проверять наличие проездных документов. В рейдах будут принимать участие сотрудники транспортной полиции. На станциях, на которых есть билетная касса, проездные билеты будут проверяться перед посадкой в электричку. 

Приобрести билет можно на станции или остановочном пункте отправления, терминале самообслуживания или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". 

Ранее стало известно о том, что с 11 сентября в Солнечном перестала работать пригородная касса. 

Фото: Piter.TV

Теги: железная дорога, оплата за проезд, электричка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии