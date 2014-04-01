Пассажиров предупредили о рейдах в пригородных электричках Петербурга

Сотрудники "СЗППК" будут проверять проездные билеты.

"Северо-Западная пригородная пассажирская компания" объявила о месячнике борьбы с безбилетным проездом в электричках.

В период с 15 сентября по 15 октября 2021-го года в пригородных поездах будут усиленно проверять наличие проездных документов. В рейдах будут принимать участие сотрудники транспортной полиции. На станциях, на которых есть билетная касса, проездные билеты будут проверяться перед посадкой в электричку.

Приобрести билет можно на станции или остановочном пункте отправления, терминале самообслуживания или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее стало известно о том, что с 11 сентября в Солнечном перестала работать пригородная касса.

Фото: Piter.TV