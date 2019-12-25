В Петербурге откажутся от наличной оплаты проезда в общественном транспорте

Список маршрутов, где будет не предусмотрена оплата наличными, опубликуют в на сайте "Организатора перевозок".

С 1 апреля Петербург начнет отказываться от наличных купюр при оплате за проезд в наземном транспорте. Информацию подтвердил комитет по транспорту.

Пассажирам предложат оплачивать проезд "Подорожником", льготными электронными билетами, разовыми QR-билетами или банковской картой. Так, QR-билет можно получить в кассах метро или киосках "Организатора перевозок". Список маршрутов, где в первую очередь откажутся от наличной оплаты, также опубликуют на сайте "Организатора".

Фото: Piter.tv