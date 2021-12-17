В наземном транспорте Петербурга откажутся от наличной оплаты

С 1 апреля оплатить билет в наземном транспорте можно будет четырьмя способами

В комитете по транспорту подтвердили, что с 1 апреля начинается поэтапный отказ от наличных купюр при оплате за проезд в наземном транспорте. Об этом 28 февраля сообщили в ведомстве.

Так, с 1 апреля оплатить билет в наземном транспорте можно будет четырьмя способами: картой "Подорожник", льготными электронными билетами, разовыми QR-билетами или банковской картой.

Для того чтобы получить QR-билет, необходимо обратиться в кассы метро или киоски "Организатора перевозок". Как рассказали в комитете, сеть продаж билетов расширится по мере внедрения новой системы. На сайте "Организатора перевозок", в частности, в разделе "Транспорт-2022" будет размещен список маршрутов, на которых не предусмотрена возможность оплаты наличными.

Ранее стало известно, что петербургский общественный транспорт перейдет на экологичные виды топлива. Беглов также добавил, что городской транспорт будет доступен всем льготным категориям пассажиров.

Фото: Piter.tv

