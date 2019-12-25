Стало известно, что петербургский общественный транспорт перейдет на экологичные виды топлива

Во вторник, 22 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что общественный транспорт переходит на экологичные виды топлива. Этим он поделился в ходе радиобращения.
Беглов также добавил, что городской транспорт будет доступен всем льготным категориям пассажиров. На прошлой неделе, по словам градоначальника, в Петербурге согласовали "дорожную карту" реформы.
Городской автопарк пополнится 2800 новыми автобусами на газомоторном топливе. Также обновят подвижной состав электротранспорта. Так, закупят 339 трамваев и 389 троллейбусов до 2024 года. В метрополитене появится 950 новых вагонов.
Ранее мы сообщали, что станцию метро "Проспект Ветеранов" и Авангардную улицу свяжет автобус №265. Автобус заменит маршрутки К-165.
Фото: Piter.tv
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