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Петербуржец решил поиграть с мячом на путях на станции метро "Звенигородская"
Сегодня, 10:31
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nadezhda_sib

Петербуржец решил поиграть с мячом на путях на станции метро "Звенигородская"

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Трагедии не произошло, но теперь нарушителя могут привлечь к ответственности.

Молодой человек жонглировал футбольным мячом на путях на станции метро "Звенигородская". За это и другие нарушения петербуржцу могут запретить пользоваться метрополитеном. Об этом сообщили в Telegram-канале городской подземки.

Инцидент на станции "фиолетовой" ветки произошел 13-го января. Мужчина решил поиграться с мячом перед прибытием поезда. Ранее он уже нарушал "Правила пользования метрополитеном". Теперь ситуацию взяли на особый контроль. На данный момент решается вопрос о том, как запретить нарушителю дальнейшее пользование метро и привлечь его к ответственности. 

Ранее в метрополитене Петербурга рассказали, как удается не закрывать станции при капитальном ремонте. Работы ведутся по ночам, а к утру все оборудование убирают. 

Фото: Telegram / "Метро. Повседневности"

Теги: звенигородская, игра в мяч, метрополитен, правила метрополитена, пути
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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