Петербуржец решил поиграть с мячом на путях на станции метро "Звенигородская"

Трагедии не произошло, но теперь нарушителя могут привлечь к ответственности.

Молодой человек жонглировал футбольным мячом на путях на станции метро "Звенигородская". За это и другие нарушения петербуржцу могут запретить пользоваться метрополитеном. Об этом сообщили в Telegram-канале городской подземки.

Инцидент на станции "фиолетовой" ветки произошел 13-го января. Мужчина решил поиграться с мячом перед прибытием поезда. Ранее он уже нарушал "Правила пользования метрополитеном". Теперь ситуацию взяли на особый контроль. На данный момент решается вопрос о том, как запретить нарушителю дальнейшее пользование метро и привлечь его к ответственности.

Ранее в метрополитене Петербурга рассказали, как удается не закрывать станции при капитальном ремонте. Работы ведутся по ночам, а к утру все оборудование убирают.

Фото: Telegram / "Метро. Повседневности"