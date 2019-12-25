Российские ученые нашли у рыб феномен отчаяния

Специалистам удалось создать первую в мире модель отчаяния и проверить на ней препараты от депрессии.

Российские биологи нашли у пресноводных рыб феномен отчаяния. На основе этих данных они создали первую в мире модель отчаяния и проверили на ней препараты от депрессии. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

Исследование проводили ученые из Уральского федерального университета, СПбГУ и Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова совместно с коллегами из Москвы, Новосибирска, Бразилии и Китая. Подопытными стали рыбки - пресноводные прозрачные зебраданио. Они обладают сложной нервной системой, быстро размножаются и отличаются высокой выживаемостью.

Ученые применили метод "подвешивания за хвост" к этому виду рыбок. Они закрепляли их хвосты в губчатом материале и погружали их на пять минут в стакан под действием обычных антидепрессантов. Исследователи изучали частоту и суммарную амплитуду колебаний зебраданио, а также продолжительность их замираний.

Проводя эксперимент, специалисты использовали низковольтный электрический ток, феромон тревоги и транквилизатор. Таким образом, удалось выяснить, что у зебраданио есть феномен отчаяния, который проявляется в заторможенности и апатии.

Ученые уверены, что благодаря этому открытию наука быстрее разработает, протестирует и отберет для людей самые качественные антидепрессанты. Эти препараты ранее тестировали только на грызунах.

Ранее ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана.

Фото: Википедия