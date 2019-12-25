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Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана
Сегодня, 9:28
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lesjasap

Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана

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Международная группа исследователей рассказала о превышении темпов поднятия уровня мирового океана.

Ученые предсказали катастрофический подъем уровня мирового океана. Об этом заявили представители Наньянского технологического университета в Сингапуре. Они опубликовали собственное исследование в журнале Climate and Atmospheric Science.

Международная группа определила, что подъем уровня воды в текущем столетии будет более сильным, чем наука считала ранее. Более ста ведущих специалистов оценили проблему. Они изучили свыше тысячи профильных статей по данной теме. В результате ученым удалось определить, что при худшем развитии событий уровень мирового океана увеличится до 1,3 метров уже к концу столетия. Еще через 200 лет показатель достигнет отметки на высоте в 5,6 метров от первоначальных замеров.

На процесс роста уровня мирового океана влияет процесс таяния ледников в Арктике и Гренландии. Исследователи предлагают снижать это влияние за счет уменьшения выбросов парниковых газов.

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы.

Теги: глобальное потепление, мировой океан, ученые
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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