NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

В опубликованном ролике запечатлен период с 2003 по 2019 год.

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы. Ролик был создан на основе данных спутников ICESat-2, фиксирующих высоту льда в течение нескольких лет.

В опубликованном ролике запечатлен период с 2003 по 2019 год. За это время таяние ледников на западной части Антарктиды привело к повышению уровня моря на 14 миллиметров. При этом в восточной части наоборот зафиксирован рост ледников.

Согласно подсчетам специалистом ежегодно из-за глобального потепления в Гренландии исчезает около 200 гигатонн льда, а в Антарктиде — 118 гигатонн.

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Видео: NASA