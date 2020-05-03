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Rybka123
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NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

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В опубликованном ролике запечатлен период с 2003 по 2019 год.

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы. Ролик был создан на основе данных спутников ICESat-2, фиксирующих высоту льда в течение нескольких лет. 

В опубликованном ролике запечатлен период с 2003 по 2019 год. За это время таяние ледников на западной части Антарктиды привело к повышению уровня моря на 14 миллиметров. При этом в восточной части наоборот зафиксирован рост ледников.

Согласно подсчетам специалистом ежегодно из-за глобального потепления в Гренландии исчезает около 200 гигатонн льда, а в Антарктиде — 118 гигатонн.

Ранее: Эпидемиолог объяснил рост числа заражений коронавирусом в РФ.

Видео: NASA 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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