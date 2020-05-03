Эпидемиолог объяснил рост числа заражений коронавирусом в РФ

Об этом заявил "Интерфакс" со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалея.

Увеличение числа зараженных коронавирусом COVID-19 в первую очередь связано с расширением охвата тестирования на вирус. Об этом "Интерфаксу" заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалея Александр Гинцбург.

Он добавил, что углубление пандемии в России не характеризуется числом заболевших. Гинцбург также напомнил, что за последние полторы недели число анализов увеличилось в 2 раза.

Отметим, что в России на утро 3 мая зафиксировано 10 633 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По данным ИЦК, прирост составил 8,6%.

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