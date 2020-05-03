Число новых случаев коронавируса в России за сутки превысило 10,5 тысяч

5345 случаев (50,3%) выявлено без клинических проявлений.

В России на утро 3 мая зафиксировано 10 633 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По данным ИЦК, прирост составил 8,6%.

Отмечается, что 5345 случаев (50,3%) выявлено без клинических проявлений.

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 134 687 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. За сутки от коронавируса в России излечилось 1 626 человек. За весь период пандемии — 16 639 человек. За сутки подтверждено 58 летальных случаев. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 1280 человек.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович накануне выпустила специальное видео, на котором ответила на вопросы подписчиков в соцсети, какие маски использовать лучше всего.

Фото: Pixabay, стопкоронавирус.рф

Видео: Всемирная организация здравоохранения / ВКонтакте