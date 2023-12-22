Тракторист в Красном Селе загонял воду в люк ковшом

Горожане назвали эти действия "игрой в бильярд".

Петербуржцы наблюдают последствия оттепели второй день. Ранее мы рассказывали о подтаявшем на 12 сантиметров снеге, сегодня, 25 февраля, стало известно о новом методе борьбы с лужами.

Тракторист в Красном Селе загонял воду в канализационный люк ковшом. Кадрами процесса поделились очевидцы в tg-канале "Петербург с огоньком". Горожане назвали эти действия "игрой в бильярд".

А в Красном Селе тракторист играет в бильярд, только вместо шаров ему в лунку надо загнать лужу. Tg-канал "Петербург с огоньком"

Однако есть и положительное в весне, пришедшей в город раньше срока. Например, после зимовки в Петербург вернулись скворцы, а на Новоизмайловском проспекте горожанка встретила ежа.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком