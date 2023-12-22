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В Петербург после зимовки вернулись скворцы
Сегодня, 14:55
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В Петербург после зимовки вернулись скворцы

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Они не стали терять время: птицы уже заняли себе "красивый красный скворечник" и начали строить гнездо.

Первые перелетные птицы стали возвращаться в Петербург после зимовки. Об этом пишет tg-канал "Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО" 24 февраля.

Приятный сюрприз был для меня сонным субботним утром в виде спешных фотографий с только что прилетевшими скворцами.

Антон Корнилов, автор публикации

В город на Неве прилетели скворцы. Они не стали терять время: птицы уже заняли себе "красивый красный скворечник" и начали строить гнездо. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге снег подтаял до 16 сантиметров. Накануне заметили первые подснежники в Шушарах, а на Новоизмайловском проспекте горожанка встретила ежа.

Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО

Теги: в петербург пришла весна, перелетные птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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