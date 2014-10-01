Перелетные птицы отправились на зимовку из Петербурга

Несмотря на жаркую погоду в сентябре, их осенние миграции в самом разгаре.

Перелетные птицы отправились из Петербурга на зимовку. Несмотря на жаркую погоду в сентябре, их осенние миграции в самом разгаре, сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

Санкт‑Петербург расположен на Беломоро-Балтийском миграционном пути, по которому многие виды птиц летят осенью с мест гнездования к местам зимовок. Например, малый лебедь и лебедь-кликун, гнездящиеся, соответственно, в тундрах и на водоемах тайги, летят на зимовки в Западную Европу. Весной и осенью они делают остановки на особо охраняемых природных территориях Петербурга. Николай Ахматович, начальник отдела охраны животного мира в комитете по природопользованию Петербурга

По словам специалистов, среди птиц рекордсмен по дальности перелетов – полярная крачка. Она пролетает до 70 тыс. километров в год, возвращаясь на зимовку в Антарктиду.

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Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга