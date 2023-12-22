Гоголи прилетели в Ленобласть на две недели раньше срока

Обычно эти утки появляются в регионе в середине марта и до первой половины апреля.

Весна 2024 года стала настоящим сюрпризом для орнитологов. На прошлой неделе, в самом начале полынья на реке Свирь, было замечено два гоголя. Специалисты Нижне-Свирского заповедника отмечают, что они вернулись в Ленобласть почти на месяц раньше обычного срока.

Для сравнения, в 2022 году первые гоголи были замечены только 23 марта. Обычно эти утки появляются в Ленобласти в середине марта и до первой половины апреля.

Однако предстоящее похолодание вызывает беспокойство. В заповеднике выразили надежду на то, что птицы смогут найти подходящий водоем вовремя и переживут предстоящие заморозки.

Согласно информации из Нижне-Свирского заповедника, гоголи зимуют в Датских проливах, у побережий Северного моря, а также в Великобритании и Ирландии. Некоторые особи могут оставаться на зимовку в Ленинградской области на водоемах, которые не замерзают. Весенние миграции этих птиц зависят от таяния льда и появления открытых акваторий.

Ранее мы сообщили о том, что росомаху заметили на севере Выборгского района Ленобласти.

Фото: Нижне-Свирский заповедник (Анатолий Смирнов)