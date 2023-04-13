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Тысячи гусей покидают Петербург
Сегодня, 14:58
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Тысячи гусей покидают Петербург

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Отмечается, что стаи летят на юго-восток и юго-запад.

Перелетные птицы продолжают покидать Петербург. А сегодня, 8 октября, горожане заметили летевших на юг гусей, сообщили в tg-канале "Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО". 

Прямо сейчас летят тысячи гусей, сотни клиньев. Наблюдаем с "Политехнической", "Лесной", в Озерках, стаи летят на юго-восток и юго-запад.

Tg-канал "Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО" 

Ранее мы рассказывали о миграции лебедей. Эти пернатые останавливаются на берегах Финского залива, Ладоги, а также на небольших водоемах и полях. 

Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО

Теги: гуси, перелетные птицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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