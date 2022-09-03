Миграция лебедей началась в Петербурге

В настоящее время в окрестностях города можно встретить три вида лебедей.

Осенью в Петербурге наблюдается впечатляющее явление - миграция лебедей, направляющихся на зимовку. Как отмечает Telegram-канал "Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО", эти грациозные птицы останавливаются на берегах Финского залива, Ладоги, а также на небольших водоемах и полях.

В настоящее время в окрестностях города можно встретить три вида лебедей. Лебедь-шипун - самый крупный из них, выделяющийся длинной шеей и мощным клювом. Самец отличается красно-оранжевым клювом с черным надклювьем, тогда как у самки меньшая шишка над клювом. Шипуны гнездятся на Котлине, а в последнее время отдельные группы зимуют в Ленинградской области. Лебедь-кликун известен своими громкими криками, которые служат сигналом для стаи. У этого вида на клюве меньше черных отметин, чем у малого лебедя, черный цвет не достигает носового отверстия. В прошлом столетии кликун практически исчез из региона, но его популяция постепенно восстанавливается.

Малый (тундровый) лебедь немного меньше своих собратьев, но не менее изящен. Он обладает более короткой шеей и клювом, округлой головой и черным цветом на клюве, который закрывает ноздри. Эти лебеди гнездятся в тундре Евразии до Чукотки и появляются в нашем регионе во время сезонной миграции.

Ранее мы сообщили о том, что редкую белую цаплю заметили на разливе у "Лахты".

Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО (Алексей Кузьмин, Мария Резникова)