Жаворонки и чибисы прилетели в Петербург

Кроме того, в Каменке удалось увидеть стаю коноплянок, а в южных районах Ленобласти – журавлей и гусей.

В Петербург после зимовки возвращаются перелетные птицы. Об этом рассказали в tg-канале "Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО" 17 марта.

Жаворонков горожане заметили еще 16 марта. Кроме того, в Каменке удалось увидеть стаю коноплянок, а в южных районах Ленобласти – журавлей и гусей.

Фото: Telegram / Прогулки за птичками (Анастасия Яковлева)

Помимо этого, в Петербург прилетели чибисы. Эти птицы с хохолком ярки и заметны, они предпочитают самые разные биотопы, появляясь в довольно неожиданных местах.

Чибисы прилетают рано, а при наступившем похолодании или выпадении снега могут и вовсе временно откочёвывать южнее. Tg-канал "Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО"

У чибиса немало имен. Где-то птицу зовут пигалицей, в других регионах страны – луговкой. Третье имя увековечил в своем одноименном коротком рассказе М. М. Пришвин.

Ранее на Piter.TV: гоголи прилетели в Ленобласть на две недели раньше срока.

Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО (Ольга Ефремова)