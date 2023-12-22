Жаворонки и чибисы прилетели в Петербург

В Петербург после зимовки возвращаются перелетные птицы. Об этом рассказали в tg-канале "Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО" 17 марта.
Жаворонков горожане заметили еще 16 марта. Кроме того, в Каменке удалось увидеть стаю коноплянок, а в южных районах Ленобласти – журавлей и гусей.
Фото: Telegram / Прогулки за птичками (Анастасия Яковлева)
Помимо этого, в Петербург прилетели чибисы. Эти птицы с хохолком ярки и заметны, они предпочитают самые разные биотопы, появляясь в довольно неожиданных местах.
Чибисы прилетают рано, а при наступившем похолодании или выпадении снега могут и вовсе временно откочёвывать южнее.
Tg-канал "Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО"
У чибиса немало имен. Где-то птицу зовут пигалицей, в других регионах страны – луговкой. Третье имя увековечил в своем одноименном коротком рассказе М. М. Пришвин.
Ранее на Piter.TV: гоголи прилетели в Ленобласть на две недели раньше срока.
Фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО (Ольга Ефремова)
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