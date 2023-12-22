Сугробы в Петербурге подтаяли до 16 сантиметров

По словам специалиста, 12 сантиметров снега ушло вместе с теплом и дождями за последние два дня.

В Петербурге осталось лишь 16 сантиметров снега. Об этом 25 февраля пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на синоптика Михаила Леуса.

По словам специалиста, 12 сантиметров снега ушло вместе с теплом и дождями за последние два дня. Для сравнения: высота сугробов в Москве достигает 62 сантиметра.

Ранее мы рассказывали о первых подснежниках, которые были замечены жителями Шушар у дома 40 по Пушкинской улице. Кроме того, напомним о том, что накануне горожанка встретила ежа, вышедшего из спячки, около дома 39к1 по Новоизмайловскому проспекту.

Фото: Piter.TV