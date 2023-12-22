Первые подснежники зацветают в Шушарах

Кроме того, по словам петербургского биолога Павла Глазкова, с каждым днем птицы щебечут все громче и громче.

В Петербург постепенно приходит весна: в Шушарах у дома 40 по Пушкинской улице местные жители заметили первые зацветающие подснежники. Кадры весеннего растения были опубликованы в группе "Грибы и Грибники СПб" во "ВКонтакте" 24 февраля.

Кроме того, по словам петербургского биолога Павла Глазкова, с каждым днем птицы щебечут все громче и громче, поскольку чувствуют приближение весны за счет увеличения светового дня. А в лесах города и Ленобласти уже стали появляться первые стаи перелетных пернатых: недавно петербуржцы наблюдали за серебристыми чайками, грачами и скворцами.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Альбина Чувашова)