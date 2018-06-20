Петербуржцев ждет теплая и солнечная суббота

Днем 20 апреля воздух в городе прогреется до 8-10 градусов тепла.

Погода 20 апреля спб

В субботу, 20 апреля, в Петербурге будет тепло и солнечно. Столбик термометра в этот день поднимется до плюс 8-10 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночь на 20 апреля местами пройдет небольшой дождь. Подует северный, северо-западный ветер. Днем стихия немного успокоится. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее мы писали, что со вторника в Петербурге ограничат движение на шести улицах.

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