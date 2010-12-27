Глава петербургского Гидрометцентра выложил в социальные сети фото первых листочков

Александр Колесов порадовал петербуржцев весенними фото.

В Северную столицу, наконец-то, пришла весна. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов опубликовал у себя на странице в Facebook фотографии набухших почек и первых листочков на деревьях. Он сообщил, что обнаружил их на севере города, в Мурино.

Сегодня увидел первые листочки. Набухших почек уже много по городу, но листьев вроде нет. Может поправите меня. И растут не на юге города, а в Мурино. Александр Колесов

Ранее мы писали, что с 20 апреля автобусы возобновляют "дачные" направления на летний период.

Фото: Facebook / Александр Колесов