Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Глава петербургского Гидрометцентра выложил в социальные сети фото первых листочков
Сегодня, 11:43
0
Alena_Zinovieva
189

Глава петербургского Гидрометцентра выложил в социальные сети фото первых листочков

0
 
 

Александр Колесов порадовал петербуржцев весенними фото.

В Северную столицу, наконец-то, пришла весна. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов опубликовал у себя на странице в Facebook фотографии набухших почек и первых листочков на деревьях. Он сообщил, что обнаружил их на севере города, в Мурино.

Сегодня увидел первые листочки. Набухших почек уже много по городу, но листьев вроде нет. Может поправите меня. И растут не на юге города, а в Мурино.

Александр Колесов

Ранее мы писали, что с 20 апреля автобусы возобновляют "дачные" направления на летний период.

Фото: Facebook / Александр Колесов

Теги: александр колесов , в петербург пришла весна , главный синоптик петербурга , новости спб , первые листочки на деревьях в спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5