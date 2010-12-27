С 20 апреля свой маршрут возобновляют пригородные автобусы

Автобусы будут ходить до Парголово, Огоньки, Кировец, Восход-1.

С пятницы, 20 апреля, в Петербурге свой маршрут возобновляют автобусы, следующие в пригород. Об этом сообщили в пресс-службе "Пассажиравтотранса".

Автобусы возобновляют "дачные" направления на летний период. В компании заявили, что в конце апреля пригородные маршруты становятся более востребованными, в связи с тем, что в выходные дни петербуржцы начинают ездить на дачи.

По пятницам, субботам и воскресеньям автобус №555 начнет ездить до 45 км автомобильной дороги "СПб-Парголово-Огоньки" от остановки "Станция метро проспект Просвещения".

Автобус №467 начнет ходить по воскресеньям от остановки возле станции метро "Улица Дыбенко" до 53-го км автодороги "Кола".

По будним дням возобновится маршрут автобуса №488 от железнодорожной платформы "Сергиево" до садоводства "Кировец".

С 20 апреля будет увеличено количество автобусов на маршрутах №555 и №488, а также на маршруте №469 до садоводства "Восход-1".

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