Со вторника в Петербурге ограничат движение на шести улицах

Дольше всего работы будут проводиться на пересечении Кузнецовской улицы и проспекта Космонавтов. Там до 9 октября будут прокладывать канализацию.

Во вторник, 23 апреля, в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения транспорта. Об этом сообщает ГАТИ.



В течение шести дней автомобили не смогут ездить по Левашовскому проспекту от Песочной набережной до Барочной улицы. На данном участке будут устраивать временный въезд/выезд на строительную площадку.

Ограничения введут и на Московском шоссе (от Колпинского шоссе до административной границы города). Там до 9 июля будут размещать временное ограждение для строительства транспортной развязки.

До 14 мая ограничения вводятся на пересечении улиц Бабушкина и Чернова, до 22 мая – на пересечении улиц Матроса Железняка и Омской, до 27 мая – на пересечении Кропоткинской улицы и Санкт-Петербургского шоссе.

Дольше всего работы будут проводиться на пересечении Кузнецовской улицы и проспекта Космонавтов. Там до 9 октября будут прокладывать канализацию.

Фото: Piter.tv