Птицы в Петербурге стали больше щебетать с приближением весны

Поведение животных и пернатых напрямую зависит от продолжительности светового дня.

До наступления календарной весны остается около десяти дней: даже по поведению птиц уже сегодня можно понять, что сезон не за горами. По словам петербургского биолога Павла Глазкова, птицы с каждым днем щебечут все громче и громче, так как чувствуют приближение весны за счёт увеличения светового дня. Об этом специалист заявил в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Глазкова, поведение животных и пернатых напрямую зависит от продолжительности светового дня. Поэтому, даже если сейчас на улице стоял бы мороз до -40 градусов, они бы поняли, что наступила весна.

Биолог также отметил, что так называемая орнитологическая весна начинается с 15 февраля. Кроме того, в лесах Петербурга и Ленобласти уже стали появляться первые стаи перелётных птиц. Недавно жители наблюдали за первыми серебристыми чайками, грачами и скворцами.

Ранее биолог рассказал о начале гона у лисиц в Петербурге и Ленобласти.

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