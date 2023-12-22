Биолог рассказал о начале гона у лисиц в Петербурге и Ленобласти

На данный момент в Ленинградской области обитает около 3 тыс. лисиц, а в Петербурге - примерно 40 особей.

В Петербурге и Ленобласти начинается сезон гона лисиц. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в соцсетях.

Специалист отметил, что в конце зимы самцы, или лисовины, начинают активно искать подходящую пару, следуя за запахом будущей партнёрши. Но не исключено, что они могут попадаться на след уже имеющихся соперников, так как за одной самкой могут охотиться два, три, а иногда даже пять женихов. Чтобы привлечь внимание самок, лисовины оставляют пахучие метки и периодически издают привлекающие самок звуки. Гон лисовин будет длиться до начала апреля.

Глазков добавил, что лисовины являются преданными семьянами. Они образуют стабильные пары с одной самкой на весь период размножения. После спаривания они остаются с ней, ожидая родов, и помогают воспитывать малышей, пока те не смогут самостоятельно жить.

На данный момент в Ленинградской области обитает около 3 тыс. лисиц, а в Петербурге - примерно 40 особей.

Ранее мы сообщили о том, что сразу три вида неясытей заметили в Петербурге.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре / Павел Глазков