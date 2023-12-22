Сразу три вида неясытей заметили в Петербурге

В России можно встретить уральскую (длиннохвостую), бородатую и серую неясыть.

В Петербурге зафиксировано настоящее нашествие неясытей. Явление подметил петербургский биолог Павел Глазков в своём Telegram-канале.

В России можно встретить три вида неясытей: уральскую (длиннохвостую), бородатую и серую неясыть. В настоящее время все три вида были обнаружены в северной столице. Наблюдения за данными совершались в парке "Сосновка", где была замечена уральская неясыть, которую в Петербурге можно встретить чаще всего.

Кроме того, этой зимой на территории парка обосновалась еще одна неясыть - бородатая. Название она получила за черное пятно под клювом, как будто это бородка. Бородатая неясыть является одним из самых крупных сов в России. Третий вид неясыти - серая (обыкновенная), сейчас проживает на Елагином острове.

Ранее мы сообщили о том, что по дороге в районе Бугров пробежала стая лосей.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре / Павел Глазков