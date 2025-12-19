В Петербурге зафиксирован рекордный снежный покров нынешней зимы

Сугробы в Северной столице достигли максимальной высоты с начала сезона.

В Санкт-Петербурге 7 января в праздничное утро была зафиксирована максимальная высота снежного покрова за всю текущую зимнюю кампанию.

По данным городской метеостанции, толщина снежного покрова в Северной столице достигла 18 сантиметров. Ведущий специалист центра "ФОБОС" Михаил Леус отметил, что это самое высокое значение с начала календарной зимы. В Ленинградской области снег выпал еще более интенсивно. Наибольшая высота сугробов была зарегистрирована в поселке Сосново Приозерского района, где толщина снега составила 35 сантиметров.

Данные фиксируются для наблюдения за погодными условиями и составления прогнозов на ближайшие дни, а также для планирования работы коммунальных служб по уборке снега.

Фото: Piter.TV