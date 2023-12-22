Петербургские ежи выходят из зимней спячки

Жительница Московского района заметила ежа у дома 39к1 по Новоизмайловскому проспекту 24 февраля.

В Петербурге ежи начали выходить из спячки. Причиной этому стала оттепель.

Жительница Московского района заметила ежа у дома 39к1 по Новоизмайловскому проспекту 24 февраля. Она поделилась фотографией животного в группе "Московский район, Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Обычно спячка ежей длится с октября по апрель, однако в этом году, еще до наступления календарной весны, в Петербург пришла оттепель. По словам синоптика Александра Колесова, она началась 23 февраля и может завершиться в конце месяца.

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Фото: ВКонтакте / Московский район, Санкт-Петербург (Светлана Горбик)