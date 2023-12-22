Колесов рассказал, когда в Петербурге начнется продолжительная оттепель

В четверг температура воздуха опустится до 0 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем tg-канале, когда в Петербург придет тепло. По словам специалиста, в пятницу в Северной столице начнется оттепель.

Эта неделя в городе на Неве будет зимней. Столбики термометров будут показывать -1...-3 градуса. Во второй половине недели выпадут осадки.

В четверг температура воздуха опустится до 0 градусов. В пятницу начнется период продолжительной оттепели. Потеплеет до +4 градусов. Синоптик обещает осадки в виде дождя и временами мокрого снега. Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер практически до конца месяца.

Ранее мы писали, что антициклон 19 февраля порадует Петербург солнцем.

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