Антициклон 19 февраля порадует Петербург солнцем

Температура воздуха в Петербурге составит -1…-3 градуса.

В понедельник, 19 февраля, Северная столица будет ощущать влияние северной периферии антициклона. Его стараниями облаков в небе будет немного и обойдётся без осадков, при этом местами возможна гололедица.

По данным ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, температура воздуха в Петербурге составит -1…-3 градуса, в Ленинградской области -1…-6 градусов. Ветер южный 3-8 м/с.

Во вторник будет облачно, без существенных осадков и -1…-3 градуса.

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Фото: Piter.tv