Петербургские программы поддержки материнства и детства не будут сокращать

Также социальную помощь окажут детям-сиротам.

Город по-прежнему будет оказывать социальную помощь семьям с детьми и детям-сиротам. Губернатор рассказал о приоритетах в эфире "Радио России".

Так, ни одна из программ поддержки материнства и детства не будет сокращена. Социальная помощь будет оказываться в прежних объемах. Строительство детсадов и школ, которые должны ввести к 1 сентябрю, финансово обеспечено.

Помимо этого глава города прокомментировал ситуацию с пандемией: она остается сложной. Говорить о переломе эпидемической ситуации еще рано. Не стоит пренебрегать требованием носить перчатки и маски в общественных местах. Также Беглов отметил, что перепрофилированная 42 поликлиника в Московском районе сможет принять 240 больных в разной степени тяжести. Дополнительно 470 коек развернули в госпитале "Ленэкспо".

Губернатор поблагодарил врачей и волонтеров. Администрация наращивает финансовые ресурсы для выплат врачам, которые заразились коронавирусом.

Теперь больше знаем о вирусе, чем в начале эпидемии. Понимаем, на каких направлениях надо твердо держать оборону, а где возможны небольшие послабления отметил Александр Беглов.

Ранее мы писали, что лекарства в Петербурге будут продавать онлайн.

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