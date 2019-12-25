Лекарства в Петербурге будут продавать онлайн

Сеть "Озерки" получила официальное разрешение.

Как стало известно в понедельник, 1 июня, Росздравнадзор по Петербургу и Ленинградской области выдал аптечной сети "Озерки" первое разрешение на розничную торговлю лекарствами онлайн на территории регионов. Об этом сообщило издание "РБК".

С 2018 года петербуржцы могли заказать что-либо в ассортименте сети, кроме лекарственных препаратов, доставкой. Сейчас через сайт, мобильное приложение или колл-центр можно купить безрецептурные препараты. Процесс легализации онлайн-торговли ускорился из-за пандемии и указа президента от 17 марта о продаже безрецептурных лекарств через интернет. Согласно новому закону, к дистанционной торговле допускаются аптечные сети, у которых не менее 10 аптек с лицензией, действующей как минимум год. Дистанционно нельзя продавать наркотические, психотропные, а также спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

По мнениям экспертов, это особо не скажется на росте продаж в аптеках, так как часть клиентов просто перейдет из офлайна в онлайн.

Ранее мы писали, что в Петербурге в аптеке покупателям навязывали пять масок и спрей почти за 600 рублей.

Фото: Piter.TV