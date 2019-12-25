С заявлением в УФАС обратилась местная жительница.

В понедельник, 25 мая, стало известно о том, что в Петербурге в аптеке покупателям навязывали пять масок и спрей почти за 600 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы.

В ведомство обратилась петербурженка. Женщина заявила, что аптека "Озерки" на Серебристом бульваре наживается на горожанах во время пандемии. Петербурженка предоставила чек, где стоимость набора из одноразовых масок и антисептика составила 576 рублей.

Антимонопольная служба усмотрела в действиях аптеки признаки недобросовестной конкуренции.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались еще пять человек.

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