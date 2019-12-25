В Петербурге от коронавируса скончались еще пять человек

Один человек погиб в Ленобласти.

В России за сутки от коронавируса умерли 92 человека, из них пять проживали в Петербурге, еще один – в Ленобласти. Об этом сообщает портал по борьбе с заболеванием "Стопкоронавирус.рф".

Больше всего умерших пришлось на Москву, где зафиксировали 41 летальный случай, и Республику Дагестан – 13.

Согласно оперативным данным, с начала пандемии коронавирус подтвердили у 353 427 россиян в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3633 смертей, 118 798 человек выздоровели.

Ранее мы писали, что российский вирусолог сравнил коронавирус с герпесом.

Фото: pixabay.com