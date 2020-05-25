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Российский вирусолог сравнил коронавирус с герпесом

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Николай Филатов заявил, что "у каждого второго" в России есть герпес.

Российский вирусолог сравнил коронавирус с герпесом. Об этом медик рассказал представителю кремлевского пула Дмитрию Смирнову. Журналист написал об этом в собственном Telegram-канале со ссылкой на заместителя директора НИИ имени Мечникова Николая Филатова.

Если мы сейчас всех начнем обследовать на вирус герпеса, то скажем, что это катастрофа, пандемия! У каждого второго будет этот вирус. И чего?

вирусолог Николай Филатов

По словам врача, на данный момент в России коронавирусная инфекция регистрируется всего у трех процентов населения. При этом клинические проявления заболевания есть у 45 процентов пациентов. Вирусолог напомнил, что если взять "какой-нибудь другой возбудитель", то обследование покажет, что люди массово являются его носителями.

Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса.

Видео: YouTube / Boris Lifshits

Теги: вирусолог, герпес, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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