Николай Филатов заявил, что "у каждого второго" в России есть герпес.

Российский вирусолог сравнил коронавирус с герпесом. Об этом медик рассказал представителю кремлевского пула Дмитрию Смирнову. Журналист написал об этом в собственном Telegram-канале со ссылкой на заместителя директора НИИ имени Мечникова Николая Филатова.

Если мы сейчас всех начнем обследовать на вирус герпеса, то скажем, что это катастрофа, пандемия! У каждого второго будет этот вирус. И чего? вирусолог Николай Филатов

По словам врача, на данный момент в России коронавирусная инфекция регистрируется всего у трех процентов населения. При этом клинические проявления заболевания есть у 45 процентов пациентов. Вирусолог напомнил, что если взять "какой-нибудь другой возбудитель", то обследование покажет, что люди массово являются его носителями.

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Видео: YouTube / Boris Lifshits