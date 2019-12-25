Петербургские МФЦ начнут выдавать детские пособия со 2 июня

При этом прием горожан осуществляться только по предварительной записи и с соблюдением дополнительных мер безопасности.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что петербургские МФЦ намерены в ближайшие дни выдать детские пособия. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Денежные выплаты для семей с детьми, которые ранее анонсировал президент РФ, станут доступны для петербуржцев со 2-го июня. Напомним, что единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей полагается семьям, где детям от 3 до 16 лет. Также ежемесячное пособие направят семьям с детьми до 3 лет. Они получат по 5 тысяч рублей.

Отмечается, что для посещения МФЦ петербуржцам необходимо предварительно записаться.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стало больше многодетных семей.

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