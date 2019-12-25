Бизнесмены предложили создать в Петербурге должность ресторанного омбудсмена

Такая должность уже существует в столице.

В пятницу, 23 июля, во время делового завтрака "Ресторанный бизнес в торговых центрах" петербургские предприниматели предложили создать в Петербурге должность омбудсмена по общественному питанию. Этим человеком, по мнению бизнесменов, должен быть представитель из ресторанной сферы.

В столице данную должность занимают рестораторы Сергей Миронов и Анастасия Татулова. Сооснователь сетей ресторанов "Токио Сити" и "Бахрома" Сергей Симарев считает, что Петербургу нужна аналогичная должность.

Нужен человек, погруженный в специфику как Миронов, как Татулова. Я вижу, какую работу они провели колоссальную по отмене требований QR-кодов. Это их заслуга. Сергей Симарев, сооснователь сетей ресторанов "Токио Сити" и "Бахрома"

Замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов напомнил предпринимателям, что Смольный не планирует вводить QR-коды для посещения заведений общепита. В этом есть заслуга самих предпринимателей. Но власти пообещали поднять этот вопрос еще раз вместе с уполномоченным по защите прав предпринимателей Александром Абросимовым.

Ранее стало известно, что Смольный готов снять запрет на работу фудкортов и "островков" в торговых центрах Петербурга.

Фото: Piter.tv