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Бизнесмены предложили создать в Петербурге должность ресторанного омбудсмена
Сегодня, 20:01
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Бизнесмены предложили создать в Петербурге должность ресторанного омбудсмена

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Такая должность уже существует в столице.

В пятницу, 23 июля, во время делового завтрака "Ресторанный бизнес в торговых центрах" петербургские предприниматели предложили создать в Петербурге должность омбудсмена по общественному питанию. Этим человеком, по мнению бизнесменов, должен быть представитель из ресторанной сферы. 

В столице данную должность занимают рестораторы Сергей Миронов и Анастасия Татулова. Сооснователь сетей ресторанов "Токио Сити" и "Бахрома" Сергей Симарев считает, что Петербургу нужна аналогичная должность. 

Нужен человек, погруженный в специфику как Миронов, как Татулова. Я вижу, какую работу они провели колоссальную по отмене требований QR-кодов. Это их заслуга.

Сергей Симарев, сооснователь сетей ресторанов "Токио Сити" и "Бахрома"

Замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов напомнил предпринимателям, что Смольный не планирует вводить QR-коды для посещения заведений общепита. В этом есть заслуга самих предпринимателей. Но власти пообещали поднять этот вопрос еще раз вместе с уполномоченным по защите прав предпринимателей Александром Абросимовым.

Ранее стало известно, что Смольный готов снять запрет на работу фудкортов и "островков" в торговых центрах Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: бизнесмены, омбудсмен, рестораторы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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