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Смольный не планирует вводить QR-коды для посещения заведений общепита
Сегодня, 20:16
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Смольный не планирует вводить QR-коды для посещения заведений общепита

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Технически город готов к данным нововведениям.

Власти Петербурга не планируют вводить QR-коды для посещения заведений общепита. Об этом 20 июля в программе "Фонтанки.ру" сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике Александр Ситов. 

По словам Ситова, технически к подобным нововведениям город готов. Однако в настоящее время власти не видят в данной мере необходимости. Поскольку в Петербурге не наблюдается высокий темп роста заболеваемости коронавирусом. 

Ситов добавил, что каждую неделю число привитых петербуржцев увеличивается. Согласно данным на 20 июля,  с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 183 773 человека, из них 819 039 человек полностью завершили цикл вакцинации. 

Ранее стало известно, что Смольный готов снять запрет на работу фудкортов и "островков" в торговых центрах Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: qr-коды, заведения, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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