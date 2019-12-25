Смольный не планирует вводить QR-коды для посещения заведений общепита

Технически город готов к данным нововведениям.

Власти Петербурга не планируют вводить QR-коды для посещения заведений общепита. Об этом 20 июля в программе "Фонтанки.ру" сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике Александр Ситов.

По словам Ситова, технически к подобным нововведениям город готов. Однако в настоящее время власти не видят в данной мере необходимости. Поскольку в Петербурге не наблюдается высокий темп роста заболеваемости коронавирусом.

Ситов добавил, что каждую неделю число привитых петербуржцев увеличивается. Согласно данным на 20 июля, с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 183 773 человека, из них 819 039 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее стало известно, что Смольный готов снять запрет на работу фудкортов и "островков" в торговых центрах Петербурга.

Фото: Piter.tv