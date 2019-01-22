Заключительное решение будет за Роспотребнадзором.

Смольный готов снять запрет на работу фудкортов и "островков" в торговых центрах Петербурга. Об этом 20 июля в программе "Фонтанки.ру" сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Недавно предприниматели выступили с предложением – они готовы вакцинировать всех сотрудников островков, чтобы получить разрешение на возобновление работы. Ситов отметил, что власти Петербурга рассматривают данное предложение.

Он добавил, что финальная беседа с бизнесом состоится уже завтра, 21 июля. Заключительное решение будет за Роспотребнадзором. Власти будут ждать от него сигнал об улучшении эпидемиологической обстановки в городе.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор допустил введение обязательной вакцинации в Петербурге.

Фото: Piter.tv