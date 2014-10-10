Депутат Госдумы Боярский нашёл способ открыть "островки" в петербургских ТЦ

Депутат Государственной думы Сергей Боярский нашел способ открыть "островки" в петербургских торговых центрах. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
На это депутата подтолкнула история пары-предпринимателей, которая пришла к чиновнику с просьбой. Пара занимается продажей детских игрушек в Петербурге и области. Все четыре точки организованы в виде островков, которые находятся в торговых центрах. Пара попросила чиновника помочь "островкам", которых с 17 июня закрыли в торговых комплексах из-за пандемии коронавируса.
Предприниматели выступили с предложением – они готовы вакцинировать всех сотрудников островков, чтобы получить разрешение на возобновление работы. Боярский поддержал данную инициативу.
Хочу поддержать их и заявить – при готовности 100% вакцинирования своих сотрудников, контактирующих с покупателем, можно и нужно поднять вопрос о снятии с них запрета на работу.
Сергей Боярский, депутат Госдумы
Ранее петербургские предприниматели предложили Смольному ввести послабления в обмен на открытие новых кабинетов вакцинации в ТЦ и на допуск к работе только привитых сотрудников.
Фото: Instagram / @sergeyboyarskiy
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