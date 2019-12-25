Бизнесмены обратились к Смольному и главе управления Роспотребнадзора

Бизнесмены предлагают компромисс: послабления для предприятий в обмен на открытие новых кабинетов вакцинации в ТЦ.

Во вторник, 13 июля, бизнесмены Петербурга обратились к губернатору Александру Беглову и главе Роспотребнадзора Наталии Бакшетовой с предложением о послаблении коронавирусных ограничений при выполнении ряда условий по вакцинации, передают "Невские новости".

Петербургские предприниматели предложили ввести послабления в обмен на открытие новых кабинетов вакцинации в ТЦ и на допуск к работе только привитых сотрудников. По словам генерального директора и совладельца компаний "Теремок" Виталия Свидовского, сотрудники Роспотребнадзора прибыли на встречу еще 17 июля, где обсуждались меры, необходимые для концентрации усилий по вакцинации. Кроме того, обсуждался вопрос снятия ограничений на работу фуд-кортов и фудплейсов, но из-за роста заболеваемости обсуждение вопроса отложили.

Мы понимаем всю ответственность бизнеса и работников перед распространение коронавируса, поэтому берем на себя обязательства, создаем все условия для усиления темпов вакцинации сотрудников. Одно из наших предложений – это обеспечить 60 % вакцинированного персонала. заявил бизнесмен

Ранее мы писали, что за сутки на коронавирус проверили 24 967 жителей Петербурга.

Фото: Piter.tv