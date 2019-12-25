За сутки на коронавирус проверили 24 967 жителей Петербурга

В то же время отмечается, что увеличивается число обращений в службу "112".

Объем тестирования на коронавирус продолжает расти после выходных. Накануне тест на вирус сдали 18,9 тыс. человек, а за минувшие сутки на коронавирус проверили 24 967 человек. Данные опубликовал оперативный штаб по мониторингу за распространением коронавируса в Петербурге.

За последние сутки в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, по номеру 122 позвонили 27 278 раз. Сутками ранее было всего 8 тыс. звонков.

Напомним, что в Петербурге вступил в силу запрет на массовые мероприятия.

Фото: Piter.tv